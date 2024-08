Notte della Taranta, anche Gaia sul palco del Concertone

Ci sarà anche la cantante Gaia sul palco del Concertone della Notte della Taranta il prossimo 24 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. La cantautrice milanese, vincitrice di Amici nel 2020, sarà diretta dal maestro concertatore Shablo. Protagonista di questa estate con la hit Sesso e samba con Tony Effe, Gaia interpreterà il brano della tradizione popolare MenaMenaMò ballando la pizzica nei quadri creati dal coreografo Laccio.

Inserita dalla rivista Forbes Italia tra i cinque under 30 italiani che avranno maggiore impatto nel futuro per categoria musica, Gaia regalerà al pubblico della Taranta anche la sua celebre canzone in portoghese Chega, arrangiata dal maestro Shablo mescolando la pizzica alle sonorità pop.

La linea creativa del concerto si svilupperà intorno al tema della 27/a edizione: generazione Taranta. "Una sequenza di ipnotiche pizziche - spiegano gli organizzatori - contaminate dai suoni contemporanei, la bellezza dei canti di tradizione in dialetto salentino, grico e arbereshe, i colori e le atmosfere frizzanti delle coreografie firmate da Laccio, faranno ballare la piazza".

Il Concertone sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 a partire dalle 21:20. Conduce Ema Stokholma.



