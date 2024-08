Furto di cavi di rame a San Severo, al buio intero quartiere

Nuovo furto di cavi di rame di diverse decine di metri a San Severo nel Foggiano. "Purtroppo ignoti malfattori, con un atto vile che condanniamo fermamente, nella notte hanno vandalizzato - dichiarano la sindaca Lidya Colangelo e l'assessore con delega alla Illuminazione Pubblica Gigi Marino - un lungo tratto dei cavi elettrici di via Marconi, lasciando senza pubblica illuminazione un ampio e popoloso quartiere. I nostri tecnici sono intervenuti tempestivamente, ma l'entità del danno consentirà solo nella giornata di lunedì di portare a compimento tutte le necessarie operazioni indispensabili per il ripristino della pubblica illuminazione in quelle strade". Altri episodi analoghi erano stati segnalati nelle scorse settimane.

"Richiamiamo, quindi, alla massima attenzione di tutti - concludono - la percorrenza di queste arterie nelle ore notturne e confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine per individuare i responsabili dell'accaduto".



