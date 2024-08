Sub muore nel Leccese durante un'immersione

Un sub di 55 anni, Michelangelo Nicolascenko, è morto durante un'immersione nel Capo di Leuca, al largo di Torre Mozza, marina di Ugento. Il corpo dell'uomo, che risiedeva a Torre Pali, è stato trovato dopo ore di ricerche sul fondale marino a circa 5 miglia da Torre San Giovanni. Sono ancora in corso le operazioni di recupero. Sul posto stanno operando anche mezzi aeronavali della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Gallipoli, che ha coordinato le attività di ricerca, e della guardia di finanza. Un centro di coordinamento era stato allestito a Torre Vado. Da poco era arrivato sul posto anche un velivolo dell'aeronautica.

Il 55enne era uscito per una immersione insieme ad un amico ma quest'ultimo, quando è risalito in superficie, dopo un po' si è reso conto che il pallone segnaletico era staccato. Da qui l'allarme e l'avvio delle ricerche. Non è escluso che il 55enne abbia accusato un malore durante l'immersione. Serviranno ulteriori accertamenti per comprendere la dinamica dell'accaduto e le cause del decesso.



