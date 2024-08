È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. La vittima è un uomo di 88 anni di Manfredonia. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Chevrolet Matiz e una Fiat Tipo. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco, gli ispettori ambientali Civilis di Manfredonia e i sanitari del 118 che hanno operato con il supporto dell'elisoccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA