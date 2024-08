Ordinanza antibivacco a Molfetta, sindaco 'tutelare decoro'

Sarà in vigore dal 13 al 18 agosto prossimi l'ordinanza firmata dal sindaco di Molfetta (Bari), Tommaso Minervini, che vieta nelle zone cittadine di "prima cala, cala San Giacomo, banchina, duomo, cala Sant'Andrea e nell'area retrostante la Capitaneria di porto, di bivaccare, pernottare e occupare aree mediante tende, frigo bar, camper, barbecue". Si tratta di "una misura necessaria per tutelare l'igiene, la pulizia e il decoro del territorio e per prevenire fenomeni che possono creare disturbo alla quiete pubblica e disagio ai fruitori delle spiagge", si legge in una nota.

A pattugliare le spiagge saranno gli agenti della polizia locale e le altre forze dell'ordine. "In passato anche nelle ore notturne, molte aree pubbliche sono state occupate per più giorni con strutture amovibili", dichiara Minervini spiegando così "la necessità dell'ordinanza". Il primo cittadino comunque confida "nel buon senso e nella buona educazione dei cittadini".





