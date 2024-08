Live Umberto Tozzi nel Brindisino, ospite a sorpresa Al Bano

Un viaggio musicale tra i suoi più grandi successi, due inediti (uno dei quali, "Vento d'aprile", dedicato a una bambina 'ora in paradiso') e il duetto a sorpresa con Al Bano, che lo ha raggiunto sul palco per cantare insieme il brano "Nel Sole".

Umberto Tozzi è stato protagonista ieri sera al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, della rassegna Stupor Mundi realizzato della New Music Promotion con il live "L'ultima notte rosa", unica data pugliese del suo tour finale prima dell'annunciato ritiro dalle scene pubbliche.

In questa sequenza di spettacoli (30 in Italia e altrettanti all'estero), che toccherà tre continenti tra il 2024 e il 2025, l'artista torinese è accompagnato da un'orchestra di 21 elementi, l'Ensemble Symphony Orchestra.

Umberto Tozzi ha proposto le hit più significative della sua carriera, iniziando il concerto proprio con Notte rosa. Poi "Ti Amo", indimenticabile brano del 1977 che ha attraversato ogni confine con le sue numerose reinterpretazioni.

E ancora: "Si può dare di più" (con cui ha vinto Sanremo nel 1987 insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri) ", "Tu", "Gli altri siamo noi", "Gente di mare" (brano portato al successo con Raf, che nel 1988 ha raggiunto il terzo posto all'Eurovision Song Contest), "Dimmi di no", "Stella Stai", "Lei", "Immensamente", "Qualcosa qualcuno", "Il grido", "Dimentica dimentica", "io muoio di te", "Eva", "Gli innamorati". Poi l'intermezzo del duetto con l'amico Al Bano, i due inediti "Vento d'aprile", dedicato Elisa, una bambina di 5 anni morta di leucemia, e "Torna a sognare", per finire con l'hit mondiale "Gloria", scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street", ma anche per il film cult "Flashdance" diretto da Adrian Lyne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA