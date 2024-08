Ferrarese, approvato progetto stadio Taranto da inviare ad Anac

A 24 ore dalla firma del decreto da parte dei ministri Fitto, Abodi e Giorgetti e a conclusione della conferenza di servizi, che ha incassato i pareri favorevoli di tutti gli enti coinvolti, oggi si è conclusa favorevolmente l'attività di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica (seguita questa mattina dalla validazione del Responsabile unico del procedimento Alessandro Zito), del nuovo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Si tratta di uno degli impianti principali che saranno utlizzati per i Giochi del Mediterraneo che si terranno nel capoluogo ionico nel 2026.

Il commissario straordinario Massimo Ferrarese, con proprio decreto, ha approvato il progetto da inviare ad Anac per l'acquisizione del parere, propedeutico all'immediata indizione della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori. Ferrarese ha contestualmente firmato i decreti inerenti la determinazione a contrarre.

"Mi ritengo molto soddisfatto - ha dichiarato il commissario - sull'operato svolto dai progettisti, dall'ente di verifica Rina Check, coordinati dalla società Governativa Sport & Salute, e di tutto lo staff della struttura commissariale che, incessantemente, nonostante il periodo di ferie, hanno fornito il prezioso e fondamentale contributo in brevissimo tempo".

Ferrarese ha aggiunto che si attende "ora la registrazione del decreto dalla Corte dei Conti per bandire i lavori per lo stadio Iacovone, la cui opera ammonta a 59.750.000 euro e poter finanziare tutti gli interventi già ricompresi nel secondo masterplan".



