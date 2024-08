Comune di Bari espone bandiera Palestina su facciata municipio

Da questa mattina la bandiera palestinese è esposta sul balcone dell'ufficio del sindaco di Bari Vito Leccese. "Nei giorni scorsi - ha spiegato il primo cittadino - ho incontrato i rappresentanti della comunità palestinese a Bari che mi hanno chiesto che la nostra città partecipi al programma delle iniziative della settimana della cultura palestinese. Esporre la bandiera palestinese sulla facciata del Palazzo di Città è un modo per porre l'attenzione sul dramma di un intero popolo". Riportare "la pace in Palestina - aggiuge il sindaco - significa riportare la pace in Medioriente. Bisogna fermare il massacro del popolo palestinese con un cessate il fuoco definitivo: è l'unica strada per immaginare un futuro che passi, finalmente, per il riconoscimento di due popoli e due Stati.

Bari, città di pace, parteciperà alla settimana della cultura palestinese in programma a fine settembre", conclude Leccese.





