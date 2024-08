Colosimo ricorda strage nel Foggiano, 'l'indifferenza fa paura'

"Sono passati sette anni dal barbaro omicidio dei fratelli Luciani, Luigi e Aurelio, avvenuto nelle campagne di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, il 9 agosto del 2017. Luigi e Aurelio furono testimoni involontari dell'omicidio del boss Mario Luciano Romito e di Matteo De Palma, e per questo vennero assassinati durante quella aberrante e crudele faida mafiosa garganica che terrorizza da anni la provincia di Foggia". Così sui profili social la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo.

"Due vittime innocenti i fratelli Luciani, due persone oneste che portavano avanti il loro lavoro con sudore, fatica e senza compromessi - continua -. Oggi voglio rivolgere il mio più caloroso pensiero ad Arcangela e Marianna che persero i loro rispettivi mariti in quella tragica giornata. In tutti questi anni hanno portato avanti la loro battaglia di giustizia contribuendo in maniera significativa a scuotere le coscienze in quella terra bellissima e dannata".

"Foggia - prosegue - è stata la destinazione della prima missione ufficiale della commissione antimafia sotto la mia presidenza, proprio per lanciare un messaggio chiaro a quel territorio. Oggi come ieri saremo al fianco di Arcangela, Marianna e dei loro figli, figli di una terra martoriata dal compromesso mafioso. Ma come più volte ha scritto mamma Arcangela a tutti i figli d'Italia, alcuni suoi studenti, è l'indifferenza quella che fa più paura e che insieme dobbiamo sconfiggere".



