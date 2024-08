Torna a Bari Il mattino ha Lory in bocca, arte sui balconi

Una grande festa d'arte offerta gratuitamente alla città: è la mostra da balcone intitolata "Il mattino ha Lory in bocca", ideata nel 2022 e curata da Francesco Paolo Del Re. Per il terzo anno l'arte torna ad abitare i balconi e le strade del quartiere Madonnella di Bari: 43 artisti invitati a esporre, 5 giorni di mostra, 5 giorni di performance ed eventi, 5 giorni di festa offerta gratuitamente alla città.

Si parte con l'anteprima di lunedì 26 agosto con la consacrazione di un'edicola votiva. Poi, dal 28 agosto al 1 settembre la collettiva, che per il 2024 vede le opere di ben 43 artisti stagliarsi contro il cielo di Bari, anima il popolare quartiere di Madonnella all'angolo tra via Dalmazia e via Spalato. Realizzata con il supporto organizzativo di Loredana Savino e Matteo De Napoli che su via Dalmazia abitano e sono collezionisti d'arte, la mostra si inaugura mercoledì 28 agosto a partire dalle ore 19 ed è visitabile liberamente da chiunque passi per strada, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Gli artisti invitati sono Natascia Abbattista, Mariantonietta Bagliato, Michele Bellini, Ado Brandimarte, Angela Capotorto, Pierluca Cetera, Guido Corazziari, Daniela Corbascio, Giulia Cotterli, Dario D'Introno, Valentina De Florio, Cristiano De Gaetano con Giordano De Gaetano, Sabino de Nichilo, Elisa Filomena, Stefania Fabrizi, Francesco Paolo Gassi, Simona Anna Gentile, Carlos Hevia Riera, Ferencz Kilian, Biagio Lieti, Ivana Pia Lorusso, Angela Marzullo, Pierpaolo Miccolis, Antonio Milano, Ezia Mitolo, Dario Nanì, 'Ndrame (Annarita Gaudiomonte), Alessandro Passaro, Pippo Patruno, Stefania Pellegrini, Patrizia Piarulli, Maurizio Pometti, Fabrizio Riccardi, Michela Rondinone, Giuseppe Rossetti, Ester Santovito, Marco Saracino, Elisabetta Sbiroli, Danilo Sciorilli, Davide Serpetti, Donato Trovato, Claudio Zorzi.

Oltre all'esposizione di dipinti, fotografie, opere tessili, sculture, installazioni e interventi effimeri, la vera grande novità dell'edizione 2024 rispetto agli anni scorsi è un calendario di performance ed eventi che animeranno ogni sera l'incrocio, trasformando la mostra in un'occasione di festa permanente che possa aggregare l'intera comunità.



