Sub muore a Taranto durante un'immersione

Un sub di circa 70 anni è morto a Taranto in un tratto di mare dell'isola di San Paolo. A quanto si apprende, l'uomo si era tuffato con le bombole per una immersione ma tardava a risalire. Alcune persone che erano con lui nella stessa zona hanno lanciato l'allarme. A recuperare il cadavere è stato il personale della capitaneria di porto. Vano ogni tentativo del personale del 118 di rianimarlo.

La salma è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA