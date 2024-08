Laccio è il coreografo della Notte della Taranta

È Emanuele Cristofoli in arte Laccio il coreografo che firmerà le performance della 27/a edizione del concertone della Notte della Taranta che si terrà a Melpignano il prossimo 24 agosto. Il coreografo, già direttore artistico del programma X Factor, ha curato le performance di Raffaella Carrà e Laura Pausini in occasione di Eurovision e del Festival di Sanremo 2022. Sua è stata anche la messa in scena dei Maneskin ospiti del Saturday Night Live, lo show della rete statunitense Nbc.

Da oggi e fino al 22 agosto Laccio coordinerà i danzatori per la formazione di 12 quadri alcuni dei quali coinvolgeranno le artiste ospiti del concertone, come Angelina Mango che ballerà sulle note di un brano molto amato dal popolo della Taranta.

"Sono molto entusiasta di partecipare alla Notte della Taranta - dichiara Laccio - rappresenta per me un'opportunità unica di esplorare e celebrare le radici profonde della nostra tradizione, portando al contempo una proposta di innovazione e contaminazione con delle danze più urbane".

"Il mio obiettivo - prosegue- è creare un dialogo tra il passato e il presente, fondendo elementi tradizionali con influenze contemporanee per offrire al pubblico un'esperienza emozionante e coinvolgente". Il concertone sarà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio 2.



