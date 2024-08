La Notte della Taranta sui maxischermi a Milano, Roma e Napoli

Maxischermi digitali che proiettano le immagini dei ritmi tarantolati. Frame che consentono a chi vive o visita Roma, Napoli e Milano di immergersi nella tradizione popolare salentina. Fino al prossimo 24 agosto, data in cui a Melpignano si svolgerà l'evento clou della Notte della Taranta, saranno visibili le sequenze del 'concertone'. È l'iniziativa pensata da Urban Vision, società all'avanguardia nell'innovazione urbana, e l'agenzia del Turismo della Regione Puglia, Pugliapromozione, che insieme intendono promuovere la cultura popolare pugliese.

Per Massimo Bray, presidente della fondazione La Notte della Taranta, l'iniziativa è un modo per agevolare "un dialogo tra città e persone proiettando bellezza, per intercettare una audience dinamica e rendere la Taranta sempre più inclusiva".

L'obiettivo è creare esperienze coinvolgenti e rendere il passaggio urbano più vibrante e dinamico. Luca Scandale, direttore Pugliapromozione, si dice orgoglioso "di contribuire alla conoscenza della cultura popolare pugliese e, in particolare, alla Notte della Taranta".

Michele Emiliano, presidente Regione Puglia, sottolinea che "Pugliapromozione e Urban Vision portano il ritmo e le atmosfere della Taranta in tre grandi piazze italiane. Questo progetto mira a far conoscere la nostra musica popolare oltre i confini della regione ed è anche il nostro modo per invitare tutti, cittadini e turisti, a venire il 24 agosto a Melpignano al concertone finale. Siamo certi che in tanti saranno pizzicati dalla Notte della Taranta, espressione autentica della nostra cultura e della nostra storia".

"I principi che da sempre caratterizzano il nostro rapporto con la città sono di creare valore per la comunità in termini di pubblica utilità, innovazione, attraverso soluzioni tecnologicamente avanzate, totalmente integrate con il tessuto urbano", aggiunge Gianluca De Marchi, ceo di Urban Vision.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA