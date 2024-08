Esegue lavori in deposito casa, 40enne perde braccio e piede

Un uomo di circa 40 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Brindisi in seguito a un incidente domestico in cui ha perso un braccio e un piede.

A quanto si apprende, l'uomo era impegnato in alcuni lavori di falegnameria in un deposito adiacente alla sua abitazione a Ceglie Messapica, quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato l'incidente. A lanciare l'allarme sono stati alcuni familiari. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. L'uomo è in prognosi riservata.



