Parigi: Atletica; staffetta marcia, Stano-Palmisano sesti

Gli azzurri Massimo Stano e Antonella Palmisano si sono piazzati al sesto posto della gara di staffetta mista di marcia di Parigi 2024. Oro alla coppia spagnola Martin-Perez, argento all'Ecuador (Pintado-Morejon), bronzo all'Australia (Cowley-Montag). I due atleti pugliesi si sono ben comportati.

"Ho avuto il covid, ma non lo abbiamo fatto trapelare - ha detto Antonella Palmisano. 33enne di Mottola (Taranto) - e sono sempre stata monitorata. Oggi comunque mi sentivo meglio rispetto alla gara dell'1 agosto, ma nel finale ho pagato il conto. Comunque ho dato tutto e sono contenta". "Questa prova - ha aggiunto - è bella, purtroppo le condizioni fisiche non erano buone, arrivando in forma ci si poteva divertire", ha aggiunto l'azzurra ai microfoni della Rai. Di parere diverso Stano, 32enne di Grumo Appula (Bari), secondo il quale la staffetta mista "è una gara strana, non mi piace molto perchè è un po' un terno al lotto, anche se crea più squadra". "La caviglia oggi non mi dava fastidio ma avevo paura, poi i medici mi hanno tranquillizzato e nella mia seconda frazione ho spinto fino alla fine - ha spiegato il marciatore ricordando il problema che ha condizionato la sua stagione -. Comunque non ci importa della posizione, noi abbiano dato il massimo ed è questo che conta. Già che l'abbiamo finita è una grande cosa", ha concluso.



