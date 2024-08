Guardia di finanza,Loperfido nuovo comandante provinciale Foggia

Cambio al vertice del comando provinciale della guardia di finanza di Foggia. Il nuovo comandante è il colonnello Carmine Loperfido che subentra al colonnello Leonardo Ricci. La cerimonia alla presenza del comandante regionale Puglia, generale di divisione Fabrizio Toscano.

All'evento ha partecipato una folta rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio presso i reparti dipendenti dal comando provinciale di Foggia, oltre alla sezione dell'associazione nazionale finanzieri d'Italia.

Il colonnello Ricci, dopo due anni alla guida delle fiamme gialle daune, andrà ad assumere l'incarico di comandante di gruppo presso il nucleo speciale di polizia valutaria di Roma.

Il colonnello Loperfido, proveniente dal I gruppo Roma, ha precedentemente ricoperto incarichi di responsabilità a Caltagirone, Catania, Pontedera, Bologna e presso il comando generale del corpo.

Il generale di divisione Toscano ha ringraziato il colonnello Ricci "per i brillanti risultati conseguiti in questa provincia sul fronte del contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, della tutela della spesa pubblica nonché della lotta alla criminalità organizzata. Ha rivolto, inoltre, al nuovo comandante provinciale un vivissimo augurio di buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico".



