'Gandhi uomo di pace', a Brindisi scoperto busto donato da India

E' stato inaugurato questa mattina a Brindisi il busto in bronzo raffigurante Mahatma Gandhi nei giardini di piazza Vittorio Emanuele II. Alla cerimonia, tra gli altri, ha preso parte Vani Sarraju Rao, ambasciatrice dell'India in Italia, accolta dal sindaco di Brindisi Pino Marchionna. La statua è stata donata dall'India ed è uguale a quella regalata dallo stesso Paese alla città di Hiroshima. Mahatma Gandhi fu ucciso il 30 gennaio del 1948.

L'importanza storica di Gandhi per Brindisi risale al 14 dicembre 1931, quando il Mahatma, dopo aver partecipato alla seconda conferenza sulla questione dell'India a Londra, decise di modificare il suo percorso di ritorno verso l'India facendo tappa nella città portuale. Il suo saluto alla partenza da Brindisi con il fazzoletto bianco rimane un'immagine legata alla iconografia della storia contemporanea della città.

"E' un'occasione speciale quella di oggi di poter donare il busto di Gandhi alla città di Brindisi. Gandhi - ha spiegato l'ambasciatrice - è una figura riconosciuta a livello internazionale per la non violenza, per la difesa della libertà e dei diritti umani, ma anche per un approccio ai temi dello sviluppo sostenibile. E questo è un messaggio quanto mai attuale da trasmettere ai giovani e alle nuove generazioni".

"Desidero - ha dichiarato Marchionna - esprimere il mio personale apprezzamento e ringraziamento di tutta la città per un gesto che ci onora tanto e rafforza i rapporti tra i due Paesi, evocando anche il legame storico tra Gandhi e la città Brindisi. Ghandi è un uomo di pace riconosciuto a livello mondiale: un personaggio carismatico e fondatore principio della non violenza. La donazione del busto di bronzo sottolinea la vocazione di pace della nostra città".



