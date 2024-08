Carabinieri Trani organizzano sorpresa per i 4 anni di Giorgio

Così emozionato da restare senza parole. Talmente sorpreso e affascinato dalla centrale operativa da riuscire solo con un sorriso a esprimere la sua gioia. È quanto ha vissuto questa mattina, Giorgio un bimbo di Trani che nel giorno del suo quarto compleanno ha ricevuto il regalo più atteso: trascorrere delle ore con i carabinieri del comando provinciale di Barletta - Andria - Trani. "Sono i suoi eroi", ha riferito la mamma. Il piccolo da sempre attratto dall'Arma avrebbe voluto ricevere in dono un cappellino o una penna dei carabinieri così come una sua parente aveva chiesto in un messaggio inviato all'Arma. I carabinieri invece, hanno deciso di organizzare una sorpresa: non un dono ma una mattinata con loro, alla scoperta della storia dell'Arma e degli uffici in cui i militari lavorano per la sicurezza dei cittadini. Ad accompagnare Giorgio sono stati la madre e il suo fratellino di sei anni più grande. Sono stati accolti da due militari che gli hanno consegnato il berretto dei carabinieri che il piccolo ha subito indossato per poi salare a bordo di una delle due Ducati e di una delle due autoradio Giulia in dotazione all'Arma. Il bambino ha poi ha visitato la centrale operativa dove è stata simulata una richiesta di aiuto. Prima di andare via, gli sono stati regalati un calendario, un quaderno e un album dei carabinieri da colorare.



