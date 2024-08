Bari ricorda lo sbarco della Vlora, chiavi città a Desiati

Domani, in occasione del 33esimo anniversario dell'arrivo nel porto della motonave Vlora con a bordo 20mila profughi albanesi, la città di Bari ricorderà l'evento che ha segnato la storia dell'immigrazione nel Novecento con una serie di appuntamenti. Alle ore 11.30, nella sala consiliare di Palazzo di Città, il sindaco Vito Leccese consegnerà le chiavi della città a Mario Desiati, scrittore giornalista e poeta, autore di Mare di Zucchero (Mondadori 2014).

Alla cerimonia interverranno il console di Albania a Bari Artur Bardhi, l'assessore regionale Gianni Stea (che porterà il saluto del governatore), l'assessora alle Culture Ines Pierucci, la consigliera metropolitana delegata alla Cultura Francesca Pietroforte e Gianni Di Cagno, Mimmo Magistro, Luca Turi, Alessandro Piva, Nicola Montano e Saverio D'Alonzo, testimoni dell'evento cui partecipò anche l'attuale primo cittadino da giovane assessore della giunta guidata da Enrico Dalfino, oltre ai familiari del sindaco Dalfino.

In serata, alle ore 19, in largo "Sono persone 8-8-1991" (via Vito de Fano 29), a San Girolamo, alla presenza del sindaco Vito Leccese, dell'assessora Pierucci e del presidente di Arca Puglia Centrale Piero de Nicolo, si terrà un momento di riflessione sui valori civili e umani dell'apertura, dell'accoglienza e dell'integrazione.

Per l'occasione il comitato spontaneo ha realizzato una gigantografia (180x260 cm) del famoso scatto che testimonia lo sbarco dei 20mila albanesi realizzato da Lorenzo Turi, allora sedicenne. Il pannello, donato al Comune di Bari, integrerà l'opera "Sono persone 8.8.1991" di Jasmine Pignatelli, installata sulla facciata dell'edificio di edilizia popolare di Arca Puglia Centrale e poi completata con la scultura gemella a Durazzo in Albania in occasione del trentennale dello sbarco della Vlora.

Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, Lorenzo Turi, Francesco Rossini, rappresentante del comitato spontaneo, Eva Meski, arrivata a Bari con la Vlora e rappresentante dell'associazione "Le Aquile di Seta", Pino Rana e Filomena Lisco del Circolo Acli La Pira, testimoni dello sbarco, e Jasmine Pignatelli che, insieme a Giuseppe Dalfino, ha coadiuvato e sostenuto le intenzioni del comitato.



