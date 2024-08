Stupor Mundi, Tozzi e i Pooh al festival pugliese

Una rassegna musicale che valorizza e racconta il territorio, la cultura, la gente e le tradizioni della Puglia. Prosegue stasera con il concerto-spettacolo "Una cosetta così" di Ghemon in piazza Orsini del Balzo a Mesagne e giovedì 8 agosto con "L'ultima notte rosa-The final tour", esclusiva regionale del concerto di Umberto Tozzi al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino (Brindisi), l'edizione 2024 dello Stupor Mundi Festival, una rassegna itinerante che coinvolge diversi Comuni della provincia di Brindisi.

La direzione artistica della kermesse è affidata a Vincenzo Gianfreda, Ceo della New Music Promotion. Il cartellone degli eventi, aperto nei giorni scorsi da Claudia Gerini e Solis String Quartet e Cristiano De André, ospita "una serie di grandi artisti - hanno spiegato gli organizzatori - che ancora coltivano e diffondono la tradizione della canzone di qualità, nell'era dei followers e dell'autotune". I Comuni di Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Mesagne e Ostuni sono i principali sostenitori del festival. La Regione Puglia ha inserito il progetto tra i Grandi Eventi a livello regionale, supportandolo attraverso Pugliapromozione. Ad accompagnare Umberto Tozzi sarà un'orchestra di 21 elementi. Venerdì 9 agosto Eugenio Bennato & Taranta Power con "Musica del mondo" in piazza Orsini del Balzo a Mesagne (ingresso gratuito), il 12 agosto Filippo Graziani nel progetto Ivan G che celebra l'eredità di suo padre (sempre nella location di Mesagne), il 24 agosto al Foro Boario di Ostuni i Pooh con lo spettacolo "Amici x sempre", il 15 settembre in piazza Giovanni XXIII a Francavilla Fontana chiusura con lo spettacolo di Nina Zilli "Summer" (evento gratuito).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA