Colpi di pistola contro casa di un 37enne in Salento

Tredici colpi di pistola sono stati esplosi all'alba di ieri contro l'abitazione di un 37enne a Cavallino, in provincia di Lecce. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, in quel momento era in casa. Non si registrano feriti. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

Qualche ora prima in un'altra strada del paese è stata incendiata l'auto di un 40enne del posto, anche lui già conosciuto dalle forze dell'ordine. S'indaga per capire se i due episodi siano collegati.

A sparare, secondo alcune ricostruzioni, potrebbero essere state due persone in sella a uno scooter. A chiamare le forze dell'ordine sono stati i residenti allarmati dagli spari.





