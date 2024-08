Torna il Sovereto festival, a Terlizzi dialogo tra culture

Un borgo che intende con la sua storia diventare crocevia di culture. Un festival che vuole celebrare il dialogo interculturale attraverso la musica. È quanto offrirà dal 9 all'11 agosto prossimi, la 12esima edizione del Sovereto Festival, promosso dal Comune di Terlizzi, nel Barese. La manifestazione ha un programma che alterna concerti a laboratori e mostre vantando ospiti come Enza Pagliara, Radiodervish e Glauco Zuppiroli.

Il piccolo borgo ha un passato che racconta di pellegrini e viandanti in cammino in cerca di spiritualità con la Madonna di Sovereto a fare da faro dei loro passi. L'appuntamento si aprirà venerdì con laboratorio di lettura animata teatralizzata per bambini dai due anni in su a cui seguirà alle 22 Enza Pagliara Quartet, con Enza Pagliara (voce, tamburello), Dario Muci (voce, chitarra, tamburello), Gianluca Longo (mandola, mandolino) e Michele Bianco (fisarmonica). Sabato sarà la volta di una caccia al tesoro per i bimbi mentre alle 20:30 i protagonisti saranno Glauco Zuppiroli e Daniela Fini in 'Amate sillabe, di amore e di vita nella confusione del tempo', un reading per voce e contrabasso. Alle 22 invece, toccherà ad Angela Esmeralda quartet in Santoceano il progetto della cantautrice Angela Esmeralda Pepe. Sabato protagonista alle 19 sarà l'associazione Bib-Balfolk con un laboratorio di danze francesi. Alle 22.30 ci sarà il concerto dei Radiodervish che con 'Cuore Meridiano' farà vibrare i cuori con brani di autori mediterranei che hanno plasmato l'anima e la sensibilità del gruppo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.



