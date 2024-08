Sindaco Bari, 'no a Fondazioni liriche etero dirette'

(v.:'Sindaci città sedi Fondazioni...' delle 10.05) "È inopportuno che per mero esercizio di potere si metta mano alla governance delle Fondazioni liriche, utilizzando vecchi modelli gestionali che pensavamo di aver abbondantemente superato. Non solo non siamo disposti a tornare indietro, ma anche riteniamo che Fondazioni eterodirette e scollegate dal territorio non abbiano ragione di esistere, poiché non servirebbero al territorio e men che meno alla crescita culturale del nostro Paese". Lo afferma in una nota il sindaco di Bari e presidente della Fondazione lirico-sinfonica Teatro Petruzzelli Vito Leccese che ieri insieme con i sindaci e presidenti delle Fondazioni di Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Verona ha partecipato ad un incontro in sede Anci che si è concluso con una lettera inviata al ministro Sangiuliano nella quale si chiede di convocare un incontro per discutere della annunciata riforma, che è all'esame della commissione Cultura della Camera dei Deputati.

"La attuale composizione dei Consigli di indirizzo - afferma ancora Leccese - in cui siedono con competenza i rappresentanti degli enti locali, in sinergia con il Ministero, rappresenta il cuore pulsante dei cittadini e dei territori in cui le Fondazioni operano. Al governo chiediamo fiducia e la giusta autonomia che riteniamo di meritare".



