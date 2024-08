Angelina Mango super ospite della Notte della Taranta

È Angelina Mango il primo super ospite della Notte della taranta 2024. L'annuncio è stato dato sui canali social della fondazione Notte della taranta che ha postato un breve video dell'artista che ha vinto l'ultima edizione del festival di Sanremo. "Volevo dirvi che il 24 agosto sarò ospite alla Notte della Taranta a Melpignano, in Puglia: non vedo l'ora", annuncia Angelina che si dice "molto carica".

"È un grandissimo onore per me partecipare- aggiunge - Non mancate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA