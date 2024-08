Siccità: Coldiretti, senza piogge Diga Occhito ko in 15 giorni

"In Puglia sono stati rilasciati ulteriori 14 milioni di metri cubi d'acqua dagli invasi foggiani in una settimana, ma ne restano solo 80,66 e la diga di Occhito si avvia ad esaurire entro un paio di settimane la poca acqua ancora realmente utilizzabile all'interno del bacino, per cui è stato di allerta grave per campi e stalle". A lanciare l'allarme-siccità è Coldiretti Puglia, che torna a chiedere lo stato di emergenza e la dichiarazione di stato di calamità, con gli invasi artificiali del foggiano che "segnano rispettivamente Occhito 68,25 milioni di metri cubi d'acqua, Capaccio 2,46, Osento 1,2 e Capacciotti 8,75 milioni, secondo i dati dell'Osservatorio sulle risorse idriche di Anbi".

A rischio, denuncia l'associazione, la campagna del pomodoro, appena avviata, "con il prodotto in campo che ha bisogno di acqua per arrivare al termine del ciclo produttivo", ma sono "a repentaglio anche i trapianti delle colture autunno, ortaggi e verdura che vengono messe a dimora ad agosto per raccoglierli in inverno, perché senza acqua gli agricoltori non sono in condizione di avviare l'attività". In Salento "la situazione è emergenziale da mesi".

"Abbiamo richiesto lo stato di emergenza - commenta Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia - e la dichiarazione di calamità naturale per la siccità, con i quantitativi di acqua più che dimezzati rispetto allo scorso anno. Ma si deve andare anche oltre l'emergenza, perché a causa delle reti colabrodo va perso un litro di acqua su due".



