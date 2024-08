Siccità: allevatore del Foggiano 'senz'acqua situazione critica'

"Ormai sono 15 giorni che abbiamo esigenza di chiamare le autobotti per farci approvvigionare di acqua per far bere gli animali. Siamo rimasti senz'acqua e la situazione è critica". Così Leonardo Santucci, allevatore di Monte Sant'Angelo (Foggia), responsabile Cia agricoltori del Gargano, alla luce della grave situazione di siccità che si ripercuote soprattutto sugli agricoltori di Monte Sant'Angelo e dell'area garganica.

"Se dovesse continuare così, senza pioggia - continua - faremo la scelta che stanno facendo gli altri allevatori dell'entroterra, ovvero quella di vendere gli animali almeno per salvare l'azienda. Sono qui dal 1998 e non ho mai visto un periodo così prolungato di siccità. Uno più o meno simile circa 7 anni fa ma poi piovve e la situazione rientrò. Quest'anno è davvero difficile".



