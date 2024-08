Fotografia, 33 mostre per la nona edizione di PhEst a Monopoli

Tornerà ad affascinare il pubblico con una programmazione immaginifica incentrata sul Sogno il Festival internazionale di fotografia e arte PhEST, in programma dal 30 agosto al 3 novembre a Monopoli (Bari). E' il tema chiave di questa nona edizione con una retrospettiva dedicata a Man Ray in occasione del centenario del Manifesto del Surrealismo. La rassegna, organizzata dall'associazione culturale PhEST con sostegno di Regione Puglia, PugliaPromozione, Teatro Pubblico Pugliese e del Comune di Monopoli, prevede 33 mostre e installazioni di artisti internazionali, un ricco colophon di partnership e collaborazioni, un'inedita music line-up, una presenza di lecturer ed esperti del settore, una residenza d'artista internazionale, workshop e visite guidate con artisti che esplorano temi contemporanei e prospettive globali.

L'edizione 2024 di PhEST celebra dunque l'onnipotenza del sogno, il gioco disinteressato del pensiero e lo esplora in tutte le sue forme. In collaborazione con l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee de La Biennale di Venezia, PhEST espone una selezione di fotografie originali tratte dalla mostra "Man Ray, testimonianza attraverso la fotografia" presentata in occasione della Biennale di Venezia 1976.

La mostra avrà sede nel Castello Carlo V ma tutta la città sarà coinvolta nella manifestazione. A Palazzo Palmieri, quartier generale del festival, sarà allestita la Warka Tower. Tra le vie e le piazze saranno allestite mostre con la curatela fotografica di Arianna Rinaldo e installazioni con la curatela per l'arte contemporanea di Roberto Lacarbonara.

Per la fotografia verranno proposte mostre di Nariman Darbandi, César Dezfuli, Bruce Eesly, Ismail Ferdous, Gauri Gill & Rajesh Vangad, Matthias Jung, Michalina Kacperak, Natalie Karpushenko, Polina Kostanda, Peter Menzel, Serifa, Richard Sharum, Lisa Sorgini, Valentina Vannicola, Paolo Ventura, Guillem Vidal e Jan von Holleben in residenza artistica. Per l'arte contemporanea saranno presentate le opere di Pier Alfeo, Fabrizio Cicero e Davide Monaldi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA