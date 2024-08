Al Festival della Valle d'Itria la Nona Sinfonia di Beethoven

Il 50esimo Festival della Valle d'Itria propone l'esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven chiamando a raccolta domani a Palazzo Ducale di Martina Franca (Taranto) l'Orchestra e il Coro del Teatro Petruzzelli di Bari diretti da Riccardo Frizza, con le voci soliste di Jacquelyn Wagner (soprano, applauditissima Norma nella produzione in corso del Festival), Eleonora Filipponi (mezzosoprano), Ladislav Elgr (tenore), Simon Lim (basso).

Lo spettacolo (inizio ore 21) viene introdotto dal giornalista e critico musicale Sandro Cappelletto. "È un grande privilegio - sottolinea Frizza - affrontare questo monumento della musica di ogni tempo che duecento anni fa rivoluzionò la stessa concezione sinfonica e non solo per la presenza delle voci e del coro quanto per il messaggio di libertà e di fratellanza universale che il compositore prese da Schiller per farlo prima suo e poi di tutti quelli che l'ascoltarono quel 7 maggio del 1824 al Theater am Kärntnertor di Vienna. Da allora la Sinfonia Corale è una delle pietre miliari della musica e del pensiero occidentali".

Nella stessa giornata, alle ore 17, presso il Chiostro del Carmine, l'ultimo dei Concerti del Sorbetto con Assaggi rossiniani offerti dal mezzosoprano Saori Sugiyama, dal tenore Pepe Hannan, dal baritono Francesco Bossi (tutti provenienti dall'Accademia del Belcanto "Rodolfo Celletti"), accompagnati al pianoforte da Eugenio Aiello.

In programma le più belle arie d'opera di Gioachino Rossini, da La cambiale di matrimonio, L'italiana in Algeri, La Cenerentola, Il signor Bruschino, Il barbiere di Siviglia.





