Si frattura femore a 104 anni, intervento riuscito a Brindisi

Cade e si frattura un femore, viene operato a 104 anni, ed in reparto a qualche giorno dall'intervento viene rimesso in piedi per i primi passi. E' la storia di un pensionato della provincia di Brindisi che nei giorni scorsi è stato operato all'ospedale 'Perrino' dall'équipe di Gianfranco Corina, direttore dell'Uoc di Ortopedia e Traumatologia per una frattura pertrocanterica del femore.

L'arto, spiegano dall'Asl Brindisi, è stato rimesso "a posto senza complicazioni, come è stato confermato da un ulteriore controllo post-operatorio che ha certificato la buona riuscita dell'intervento".

"Questi risultati - precisa Corina - sono possibili solo grazie alla sinergia che siamo riusciti a creare tra di noi e con gli altri specialisti che ci supportano in queste circostanze, come gli anestesisti e i cardiologi. Auguriamo tanta buona salute al 104enne e a tutti i nostri pazienti". Le fratture pertrocanteriche, come quella riportata dall'ultracentenario, e quelle del collo del femore, "sono gravate da una elevata morbilità e mortalità. In questi casi, quindi, è fondamentale la rapidità dell'intervento chirurgico che va eseguito entro le 48 ore successive al trauma".

La squadra guidata da Corina non è nuova a questo tipo di interventi. "Dati alla mano, l'Uoc di Ortopedia del Perrino - riferiscono dall'Asl Brindisi - è ai primissimi posti in Italia per il tempestivo trattamento delle fratture del femore".





