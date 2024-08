Incendio su litorale Taranto, morta l'anziana ustionata

Non ce l'ha fatta la donna di 82 anni orginaria di Andria ma da tempo residente a Taranto rimasta gravemente ustionata nell'incendio che martedì pomeriggio è divampato nella Marina di Pulsano (Taranto), in zona Fata Morgana-Lido Silvana. L'anziana, che aveva riportato ustioni severe sull'80% del corpo, era stata soccorsa da due vigili del Fuoco che l'avevano trovata accasciata nel giardino della sua villetta. Subito dopo era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata e ricoverata nel reparto dirianimazione, dove è deceduta questa mattina. I medici avevano cercato invano di stabilizzarla per portarla al Centro Grandi Ustionati di Brindisi.

Il rogo ha devastato la vegetazione e seriamente danneggiato abitazioni, strutture ricettive e attività commerciali. Un uomo di 67 anni ieri è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver appiccato l'incendio.

Si sono registrate scene di panico anche tra i bagnanti che hanno cercato riparo in mare o sugli scogli perchè le fiamme hanno minacciato gli stabilimenti balneari. Il Comune di Pulsano ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per la sistemazione provvisoria di quanti erano stati costretti a lasciare le proprie ville a scopo precauzionale, e fornito viveri e acqua. Nella stessa zona 23 anni fa si verificò un altro incendio che devastò la pineta di Lido Silvana.



