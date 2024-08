Aqp, 14 milioni per prolungamento condotte sottomarine Bari

Acquedotto Pugliese ha avviato lavori sulle condotte sottomarine a servizio dei depuratori di Bari.

Due progetti connessi da un unico obiettivo: posizionare più a largo e più in profondità il rilascio in mare delle acque affinate. I lavori, del valore di 14 milioni di euro, sono realizzati grazie ai fondi PO FESR Puglia 2014/2020. È in corso, attualmente, il primo intervento che interessa la condotta sottomarina a servizio dei depuratori di Bari Ovest e Bitonto.

Saranno aggiunti 2.100 metri di tubazione alla condotta esistente, che al momento si estende in mare per 750 metri in prossimità della foce di Lama Balice, spostando a una distanza di 2.850 metri e ad una profondità di 35 metri (da 12) il rilascio delle acque depurate. L'intervento interessa anche l'impianto di sollevamento. In questo secondo semestre dell'anno partiranno analoghi lavori sulla condotta sottomarina a servizio del depuratore di Bari Est, nel quartiere Japigia. Dagli attuali 750 metri, a partire dal collettore sulla battigia del lungomare Giovanni Di Cagno Abbrescia, la condotta sarà estesa di ulteriori 1.500 metri, giungendo a una lunghezza di 2.250 metri e ad una profondità di 32 metri dagli attuali 17 metri. I benefici per i bagnanti e le attività di pesca saranno una maggiore porzione di mare a disposizione. "Gli interventi di Acquedotto Pugliese sulla costa sono determinati in funzione dello sviluppo cittadino, essendo Bari per circa 46 chilometri bagnata dal mare. Da anni lavoriamo in stretta collaborazione con Aqp per realizzare i lavori sulle condotte sottomarine, che di fatto miglioreranno la balneabilità del nostro mare, consentendo alla città di continuare a investire sulla riqualificazione e valorizzazione del lungomare", osserva il sindaco di Bari, Vito Leccese.

"L'importante intervento lungo la costa barese si colloca nella visione complessiva di Acquedotto Pugliese che unisce l'ammodernamento infrastrutturale agli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale delle opere", dice la direttrice generale di Aqp, Francesca Portincasa. "Il valore aggiunto degli interventi realizzati da Acquedotto Pugliese sta, accanto al servizio più efficiente, nell'attenzione sempre più stringente nei confronti dell'ambiente", aggiunge il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.



