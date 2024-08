All'aeroporto di Bari aperto desk informativo sulla Basilicata

Si è inaugurato oggi, al piano arrivi dell'aeroporto di Bari, il desk informativo della Basilicata voluto dall'agenzia di promozione territoriale (Apt). "Si tratta - afferma il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti - di una opportunità promozionale per tutta la nostra regione. Al nostro stand i viaggiatori in arrivo all'aeroporto di Bari riceveranno materiale informativo su tutti i comuni della nostra regione, sulle aree protette, sul nostro patrimonio storico, architettonico, paesaggistico e culturale e sui tanti modi di scoprire la nostra regione".

Inoltre gli utenti riceveranno informazioni sui mezzi di trasporto pubblico che collegano l'aeroporto con Matera, la costa ionica e il resto della Basilicata. "L'aeroporto di Bari - aggiunge Nicoletti - è la principale porta di accesso verso la Basilicata turistica per quanti vengono dall'Italia e dal resto del mondo. Questo punto informativo in aeroporto arricchisce la strategia di comunicazione della Basilicata come novità dell'offerta turistica italiana rivolta ai mercati esteri. Non meno importante è l'attenzione rivolta con questo punto informativo ai viaggiatori pugliesi che ancora oggi rappresentano il nostro primo mercato".

La presenza "della Basilicata nei nostri aeroporti - ha sottolineato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ci onora e al tempo stesso rafforza il concetto di macroregione Puglia-Basilicata di cui si parla da tempo. Questo desk rappresenta non solo un importante passo avanti nella collaborazione tra le nostre regioni, ma anche un punto di riferimento per i viaggiatori che intendono scoprire le meraviglie della Basilicata, oltre al nostro territorio e alle sue eccellenze".



