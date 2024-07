Rfi aggiudica gara appalto per nuova fermata av Foggia-Cervaro

È stata aggiudicata la gara d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova fermata AV di Foggia - Cervaro. L'attivazione della fermata, che si trova nell'area sud-orientale della città, consentirà ai treni ad alta velocità da e per Roma, Napoli e Bari di servire il capoluogo dauno senza effettuare i movimenti di ingresso/uscita nell'attuale stazione di Foggia, riducendo di fatto i tempi di percorrenza e aumentando al tempo stesso l'accessibilità al sistema ferroviario. L'investimento complessivo è di circa 47,2 milioni di euro. L'ultimazione lavori della nuova fermata è prevista entro il 2026.

L'accesso alla fermata avverrà tramite una nuova viabilità di progetto che si collegherà al tessuto viario esistente con raccordi con la rete stradale urbana ed extraurbana, il collegamento con il sistema di TPL urbano, e l'integrazione con i servizi ferroviari regionali verso le principali destinazioni della provincia di Foggia (Lucera, San Severo) e della Basilicata (Potenza, Melfi).

La nuova fermata, inserita nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della città di Foggia - sottolinea una nota - sarà dotata, inoltre, di un parcheggio di interscambio ferro - gomma per un totale di 306 posti auto di cui 6 per persone a mobilità ridotta, un'area kiss&ride, 16 posti bici, 16 posti moto, due stalli per fermata bus/BRT e un terminal bus per lo stazionamento.

L'intervento relativo alla nuova fermata Foggia AV prevede la realizzazione di banchine laterali ai due binari, dotate di pensiline, un fabbricato viaggiatori e un sottopasso ciclopedonale.



