Prostituzione minorile, 39enne arrestato nel nord Barese

Un 39enne è stato arrestato a Trani con l'accusa di prostituzione minorile. Secondo quanto accertato dalle indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Bari, l'uomo avrebbe pagato un 17enne in cambio di rapporti sessuali.

Sarebbe stata la presunta vittima a sporgere denuncia, nel marzo scorso, e a far scattare il sequestro di computer e cellulare dell'indagato. Secondo quanto si legge nell'ordinanza firmata dalla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, Rosa Caramia, i due si sarebbero conosciuti via social a inizio 2024. Uno scambio di messaggi prima tramite Instagram e poi usando whatsapp, che avrebbe dato vita a una conoscenza sfociata in intimità con il 39enne che avrebbe versato dei soldi. I due non si sarebbero peraltro inviati foto o video. Nel corso degli accertamenti investigativi, sarebbe però emerso che l'uomo a sua volta sarebbe stato vittima di un gruppo di minori che gli avrebbe chiesto soldi in cambio di intimità. Il 39enne si trova ai domiciliari.



