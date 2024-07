Minaccia suicidio e invia foto al figlio, agenti salvano donna

Ha inviato una foto al figlio annunciando la volontà di suicidarsi, tagliandosi le vene.

Invece che lasciarsi prendere dal panico l'adolescente ha subito chiesto aiuto alle due sorelle, che a loro volta hanno contattato il 112 per correre in aiuto della propria madre. E' stata salvata così dai poliziotti del commissariato di Ostuni una donna che risiede in un appartamento sul litorale del nord Brindisino e che ieri ha provato a togliersi la vita.

In collegamento a distanza con un medico, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, gli agenti sono riusciti a prestare le prime cure alla donna, trovata priva di sensi in una stanza, fermando l'emorragia in corso con uno strumento di fortuna che si trovava in casa, un guinzaglio. Mentre i poliziotti hanno soccorso in casa la donna, un'altra volante del commissariato di Ostuni, guidato dal dirigente capo Michele Marinelli, ha 'scortato' ed accompagnato il 118 nell'appartamento dove si stava consumando la tragedia.

La donna è stata stabilizzata e portata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi per le cure del caso. Dopo l'intervento di poliziotti e medici ora è fuori pericolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA