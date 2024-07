Lino Banfi, il Papa mi ha promosso 'bisnonno d'Europa'

"L'amicizia con Papa Francesco sta crescendo. Ci siamo sentiti qualche giorno fa per il mio compleanno. Gli ho scritto 'sua Santità' e lui mi ha risposto 'Ciao'. Dice che sono il nonno d'Italia e io l'ho corretto, ora sto diventando bisnonno. Allora lui mi ha definito bisnonno d'Europa. È una promozione". Lo ha raccontato Lino Banfi, che ha aperto con la figlia Rosanna la quinta edizione della Terrazza della Dolce Vita, il ciclo di salotti all'aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi nel Grand Hotel di Rimini.

Rosanna ha scherzato sulla pigrizia del padre: "Lui non fa un passo, non è un tipo molto sportivo, ma ha le gambe fortissime e non ho idea di come sia possibile".

L'attore ha poi ricordato quando parlò alla Vita in Diretta del tumore al seno della figlia: "Ho telefonato a Rosanna mentre andavo al programma, le ho detto che forse avrei raccontato del cancro. Lei mi ha detto che poteva essere un modo per sensibilizzare e dare forza a chi sta lottando contro una grave malattia. Dopo l'intervista ho chiesto al conduttore se potevo fare un saluto e invece di salutare ho detto che mia figlia aveva il cancro".

Dopo aver citato una lettera in cui Fellini gli faceva i complimenti per un libro ("È stato bello ricevere questa lettera e tenerla per me per molti anni"), Banfi ha anche risposto alle domande del web. "Il film Un difetto di famiglia è stato visionato a Hollywood e Al Pacino - ha detto - e Robert De Niro reciteranno al posto mio di Nino Manfredi. De Niro sarà me.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA