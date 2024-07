In acquascooter sottocosta, sequestri e multe in Puglia

Scorrazzavano a poche decine di metri dal bagnasciuga in sella a potenti acquascooter mettendo così a rischio chi era in mare per una nuotata. È l'irregolarità contestata a cinque uomini, tutti con precedenti di polizia o penali, a cui il personale del reparto operativo aeronavale di Bari della guardia di finanza ha sequestrato le moto d'acqua e su cui sono in corso controlli di natura amministrativa. Perché i militari stanno verificando se i cinque, di cui due bloccati a Bari, altrettanti a Brindisi e uno a Lecce, sono in possesso di patente nautica, se i documenti mostrati da alcuni di loro nel corso dei controlli siano falsi e se le moto siano oppure no coperte da assicurazione. Secondo quanto stabilisce la normativa vigente assieme alle ordinanze di carattere locale, l'uso degli acquascooter è consentito a 300 - 400 metri dalla costa. Le persone multate invece non solo erano vicine al bagnasciuga "mettendo a rischio la sicurezza dei bagnanti in quanto navigano ad alta velocità nella zona di mare riservata alla balneazione", ma navigavano "in orario non consentito senza la prevista dotazione di sicurezza", si legge in una nota della guardia di finanza in cui si evidenzia che i controlli sono stati possibili grazie anche "alle segnalazioni da parte dei bagnanti pervenute al 117". Dal reparto aeronavale fanno sapere che "gli equipaggi continueranno a effettuare mirati controlli sul litorale pugliese per combattere l'utilizzo improprio degli acquascooter e accertare che i relativi conducenti assumano condotte in linea con le più basilari norme che regolano l'ordine e la sicurezza pubblica in mare, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare".



