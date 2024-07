Ex Ilva in vendita, manifestazioni d'interesse entro il 20/9

L'ex Ilva è ufficialmente in vendita.

E' partito l'iter per "manifestare interesse all'acquisizione dei beni e delle attività aziendali di Ilva in Amministrazione Straordinaria (AS) e Acciaierie d'Italia in AS, nonché delle altre società appartenenti ai rispettivi gruppi". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha infatti autorizzato la pubblicazione del bando. Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate entro il 20 settembre.



