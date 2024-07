Ascensore precipita di un piano in B&B, panico per 5 giovani

Brutta avventura per cinque giovani turisti in vacanza nel Salento. I cinque la scorsa notte rientrando nel B&B dove alloggiano, nel centro storico, sono rimasti intrappolati nel vano ascensore che all'improvviso è precipitato al piano inferiore. Fortunatamente, grazie all'entrata in funzione dei sistemi di sicurezza dell'impianto (i cosiddetti paracadute), che agiscono da freno in caso di guasto, i cinque ragazzi non hanno riportato conseguenze a parte un forte spavento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare i cinque. Sono in corso verifiche per stabilire la causa del guasto e le eventuali responsabilità.





