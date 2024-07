Ritrovato il bimbo di due anni scomparso nelle campagne di Locorotondo, nel Barese

Lo sguardo spaventato e un po' perso. Piccoli graffi sul volto. In braccio a chi lo ha voluto coccolare dopo un'angoscia durata circa otto ore per la sua scomparsa. Domenico, il bimbo che tra pochi giorni compirà due anni, scomparso nel nulla nelle campagne di Locorotondo, nel Barese, è stato ritrovato.

Era a pochi chilometri dalla villetta in cui vive, in contrada Serralta, a una manciata di chilometri dal centro abitato. Nella foto che ferma la gioia del suo ritrovamento, è tra le braccia dei soccorritori. "Sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti", la rassicurazione del sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano. "Ha qualche escoriazione al viso - ha aggiunto - ma per fortuna sta bene". Qualche macchiolina di sangue sul viso, le gambe sporcate dalla polvere di una giornata che nessuno in paese dimenticherà. Perché il fiuto dei cani molecolari, il ronzio delle eliche degli elicotteri e il suono aspro delle sirene delle ambulanze, hanno segnato un intero pomeriggio in cui tutti hanno fatto il possibile per trovarlo. Sembrava scomparso nel nulla Domenico.

Giocava nel giardino della villetta in cui vive con la mamma, il papà e i suoi tre fratelli. Alle 11 la mamma non lo ha più visto ed ha dato l'allarme. Carabinieri, vigili del fuoco, militari della Marina, volontari della arrivati anche dalle province limitrofe, comuni cittadini richiamati dagli appelli sui social e agenti della polizia locale hanno setacciato ogni angolo della contrada. Si è cercato in un boschetto non lontano dalla villetta della famiglia del bimbo, si sono scrutati i pozzi disseminati nelle campagne e si sarebbero analizzati frame dopo frame, le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona acquisiti dagli investigatori.

