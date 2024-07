Malore in spiaggia, anziana turista muore nel Salento

Una donna di 87 anni originaria di Verona è morta dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nello specchio d'acqua antistante un lido nella marina di Felloniche nel Capo di Leuca. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti. Il suo corpo sarebbe stato trascinato dalla forte corrente nei pressi del Lido Marinelli. La donna è stata recuperata dai bagnini e affidata ai sanitari del 118 intervenuti sul posto, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani. Sul posto anche il personale della Capitaneria di Porto.

La causa del decesso sarebbe dunque da ricondurre ad un malore che ha colpito l'anziana turista quando era in acqua in un tratto di spiaggia libera dove si era recata con i familiari, in vacanza nel Salento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA