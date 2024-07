ll colonnello Sottile nuovo Comandante Militare Esercito Puglia

Il colonnello Antonio Sottile è il nuovo comandante del Comando Militare Esercito (Cme) Puglia.

Subentra al colonnello Arcangelo Moro, che a breve assumerà la direzione dello stabilimento Chimico-Farmaceutico Militare di Firenze, unica officina farmaceutica dello Stato. Oggi si è svolta nel cortile d'onore della caserma Picca di Bari la cerimonia del passaggio di consegne alla presenza del generale di divisione Claudio Minghetti, comandante del territorio delle Forze Operative Sud, e di autorità militari, civili e religiose.

Il colonnello Antonio Sottile, in passato vice comandante della Brigata Aosta e capo ufficio Reclutamento e Comunicazione del Comando Militare Esercito Sicilia, ha espresso "la consapevolezza dell'impegno che comporterà il suo nuovo incarico, sottolineando l'importanza - è detto in una nota - che i comandi territoriali rivestono, ponendosi come punto d'ingresso tra l'Esercito e il sistema Paese".

Il colonnello Moro lascia il comando dopo circa 20 mesi. Nel suo discorso di commiato ha voluto "ringraziare - si aggiunge - le autorità militari e civili con cui ha collaborato e il personale alle sue dipendenze per il lavoro svolto in una realtà articolata come quella dei comandi territoriali".



