La Banda dell' Esercito domani per Festival Valle D'Itria

Concerto della banda musicale dell'Esercito italiano, diretto da Filippo Cangiamila, domani alle 21 nel palazzo Ducale di Martina Franca nell'ambito della 50esima edizione del Festival della Valle D'Itria. La manifestazione per il terzo anno consecutivo celebra l'antica tradizione bandistica, ospitando il complesso musicale fondato nel 1964 e rappresentativo della Forza armata. Impegnata in servizi istituzionali, la banda dell'Esercito è anche molto attiva nell'attività concertistica, protagonista in teatri italiani ed esteri, rassegne e festival (dal Festival dei Due Mondi di Spoleto al Festival di Sanremo), collaborando con artisti del panorama musicale internazionale. Nella stessa giornata terzo e penultimo concerto per 'Il canto degli ulivi', che porta la musica del 50esimo Festival della Valle d'Itria, si legge in una nota, "tra i secolari ulivi delle più belle masserie del territorio, coniugando così, nel segno della grande musica dal vivo, l'esperienza diretta della Puglia più accogliente e la scoperta dei sapori del territorio". Alle ore 21 alla Masseria Palesi di Martina Franca, due giovani cantanti dell'Accademia del Belcanto "Rodolfo Celletti", Anna Cimmarrusti soprano e Davide Zaccherini tenore, accompagnati al pianoforte da Ettore Papadia, sono protagonisti di una 'Ser[en]ata napoletana' dedicata alla grande musica partenopea: da "Marechiare" a "Era de maggio", da "Dicitencello vuje" a "Reginella", il pubblico potrà ascoltare le più celebri canzoni di Francesco Paolo Tosti, Mario Pasquale Costa, Eduardo di Capua, Ernesto de Curtis, Rodolfo Falvo e altri autori napoletani.



