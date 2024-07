Incendio su litorale Taranto, lambite case e strutture ricettive

Un vasto incendio è divampato a Marina di Pulsano, sulla litoranea di Taranto, in zona Lido Silvana-Fata Morgana. Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di pineta e macchia e lambito case e strutture ricettive e balneari. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine e la protezione civile. Sui social network circolano foto e video dell'incendio - visibile anche a chilometri di distanza - che ha creato comprensibile apprensione. La densa coltre di fumo ha reso l'aria irrespirabile.

Bagnanti in fuga, numerose case evacuate, fiamme altissime e scene di panico tra i residenti e villeggianti. Sono dovuti intervenire anche due canadair, in supporto al lavoro a terra dei vigili del fuoco, per fronteggiare il fronte di fuoco. Sono in via di spegnimento diversi focolai. Sul posto anche le forze dell'ordine e la polizia locale. Al momento non è esclusa l'ipotesi del dolo. Le fiamme si sono propagate con grande rapidità a causa del vento. Sempre nella stessa zona, 23 anni fa si verificò un altro incendio che devastò la pineta di Lido Silvana. "Pulsano - ha sottolineato in una nota Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - purtroppo rivive il dramma dell’incendio di Lido Silvana, la parte più bella della nostra litoranea. Che dolore. Siamo vicini a imprese e famiglie che hanno subito gli ingenti danni. La nostra comunità resti unita di fronte a quest’incubo, adesso serve reagire tutti insieme".





