Pierpaolo Spollon, 'mi fermo per un po', dove corriamo?'

Dopo essere passato da un progetto all'altro negli ultimi anni, tra cinema tv e teatro, "ho deciso di fermarmi adesso, per mezzo anno. Perché corriamo, corriamo, corriamo ma, dove andiamo? Mi sono messo a chiedermelo e quindi ho deciso di fermarmi e pensare un pochino a me stesso e alla mia famiglia". Lo ha spiegato con un sorriso all'ANSA Pierpaolo Spollon, che è stato fra i protagonisti degli incontri alla 23/edizione del Libro possibile, il festival sostenuto da Pirelli di cui si è svolta a Polignano a Mare la prima parte, per poi riprendere con la seconda a Vieste dal 23 al 27 luglio. L'attore ha presentato al pubblico il suo primo romanzo Tutto non benissimo (Ribalta Edizioni), con protagonista proprio un attore popolare, impegnato sul set di una fiction a Genova. In una pausa delle riprese rivede in una libreria una sua ex fidanzata di dieci anni prima e quando la giovane donna sparisce nel nulla, decide di ritrovarla. Un'ambientazione che non può non far pensare a una delle serie di Rai 1 più amate interpretate di Spollon, Bianca, con Maria Chiara Giannetta: "Essendo la letteratura un'arte che non maneggio, e chissà se lo faccio con la recitazione - ha aggiunto schermendosi - ho voluto iniziare da qualcosa che mi appartiene di più. Nello scrivere una storia assolutamente di fantasia, un romanzo, mi piaceva l'idea di attingere a qualcosa che avesse un immaginario sicuro per me, quindi quello della serialità e di una città che conosco. Una delle cose delle quali sono più orgoglioso è la descrizione di Genova, un luogo che amo".

Tornando ai progetti, Spollon sempre con Giannetta è tra gli interpreti di una nuova serie internazionale drama action di Prime Video (il debutto dovrebbe avvenire tra fine 2024 e inizio 2025) ambientata a Positano, Costiera, con Jesse Williams (Grey's Anatomy), diretta da Adam Bernstein e co-prodotta da Amazon Mgm Studios e Luca Bernabei per Lux Vide (gruppo Fremantle).



