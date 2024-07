Parigi: Pilato, 'peccato, ci ho provato fino alla fine'

"Ci ho provato fino alla fine.

Peccato, ma nonostante tutto è il giorno più felice della mia vita. Un anno fa questa gara non ero nemmeno in grado di farla.

Questo è solo un punti di partenza. Già rispetto alla gara di ieri ero all'opposto, sono riuscita a tirar fuori le palle".

Così Benedetta Pilato, quarta per un soffio nella finale dei 100 rana femminili alle Olimpiadi di Parigi.

"Tutti si aspettavano di vedermi sul podio? Tutti, tranne me - ha detto l'azzurra, quasi in lacrime -. Poi nella corsia laterale non mi sono mai trovata bene...".

Poi una battuta sull'oro conquistato poco prima da Thomas Ceccon nei 100 dorso; "Sono contentissima per lui e anche per Niccolò (Martineghi, ndr.): ieri, che ci dato una spinta fortissima per oggi".



