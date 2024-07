Grande distribuzione, Maiora diventa Società Benefit

Maiora, gruppo pugliese operante al Centro-Sud nei canali Gdo (grande distribuzione) e Cash & Carry con le insegne Despar e Altasfera, annuncia il passaggio a Spa Società Benefit, risultando tra le prime realtà nel proprio settore ad adottare questa transizione. Prosegue, intanto, il progetto di crescita con un aumento dei ricavi nel 2023 del +7,37% (833 milioni), un Ebitda di 54 milioni (+ 39%) e utili di 20 milioni (+ 65% rispetto al 2022).

Il piano di riammodernamento della rete conta ad oggi la ristrutturazione di oltre 30 punti vendita. Il piano industriale 2021/2025 ha puntato essenzialmente sul restyling dei principali store della rete con un investimento di 21,4 milioni nel 2023.

Si aggiunge nel 2024 un ulteriore stanziamento di 22 milioni, necessari a completare ristrutturazioni e nuove aperture di una rete che arriverà così a contare oltre 550 punti vendita (franchisee inclusi) e 14 Cash & Carry, comportando un incremento di 400 collaboratori e collaboratrici, come previsto dal piano di assunzioni.

"Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni - sottolinea Pippo Cannillo, amministratore delegato di Maiora - abbiamo intrapreso nel 2024 ambiziosi progetti in merito a vari aspetti, tutti con l'obiettivo di investire nel nostro percorso di crescita.

Inoltre, la credibilità del nostro gruppo, che siamo certi aumenterà ulteriormente con il passaggio in Società Benefit, si tradurrà in sempre maggiore responsabilità nei confronti del territorio in cui operiamo".



