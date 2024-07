Calzaturificio evade il Fisco, sequestrati beni per 700mila euro

Beni, mobili e immobili, per un valore complessivo di quasi 700mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Barletta a un calzaturificio di Trani e ai suoi tre rappresentanti legali che rispondono, a vario titolo, di omessa presentazione di dichiarazione ai fini dell'Iva e delle imposte dirette e occultamento o distruzione di documenti contabili.

Secondo quanto accertato dai militari coordinati dalla Procura di Trani, la società avrebbe omesso il pagamento dell'Iva e dell'Ires, l'imposta sui redditi delle società, per circa 700mila euro. L'evasione è stata scoperta nell'ambito di una verifica di natura fiscale da cui sono emerse "gravi irregolarità di carattere penale e tributario", riferisce una nota della guardia di finanza. Il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca riguarda conti correnti, depositi bancari, autovetture, partecipazioni sociali, titoli azionari e immobili.



