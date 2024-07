Si chiude il Libro Possibile, ospiti oltre 300 personalità

Gran finale ieri sera a Vieste (Foggia), con anteprime ed esclusive, per la XXIII edizione del Festival Il Libro Possibile diretto da Rosella Santoro. La rassegna ha visto ospiti oltre 300 personalità nazionali e internazionali nelle tappe di Polignano a Mare (Bari) e Vieste.

Protagonisti dell'ultima giornata Nicola Gratteri, Enrico Letta, Maurizio Molinari, Manuel Agnelli, Brunella Bolloli, Giovanna Botteri e Agnese Pini.

Apertura di serata nel segno della legalità con il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri per un approfondimento tra mafie e digitale. Il magistrato è autore di numerosissimi bestseller sulle organizzazioni criminali, ultimo 'Il Grifone" (Mondadori).

Enrico Letta, già europarlamentare e segretario del Partito Democratico, è intervenuto con la prima prima presentazione in Puglia e seconda in Itala della sua ultima pubblicazione sulle sfide dell'Europa, mentre il cantante Manuel Agnelli, ha proposto uno showcase musicale pensato in esclusiva per il pubblico del Libro Possibile.

Giovanna Botteri, corrispondente e inviata della Rai, si è soffermata sulle atrocità delle guerre in corso prendendo spunto dal romanzo #Un autunno d'agosto', (Chiarelettere), scritto da Agnese Pini, direttrice del quotidiano la Nazione.

Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica, parlando del libro 'Mediterraneo conteso. Perché l'Occidente e i suoi rivali ne hanno bisogno', edito da Rizzoli, ha analizzato il contesto geopolitico internazionale alla luce dei nuovi equilibri imposti dalle guerre, partendo dal ruolo dell'Italia.

Nel libro inchiesta 'Il Verminaio' (Baldini+Castoldi), provano a fare chiarezza le due giornaliste Brunella Bolloli e Rita Cavallaro che a fronte del numero mostruoso di dati violati, parlano di una cabina di regia che regola un attacco sistematico alla vita democratica del Paese.

Chiusura con la presentazione del libro di Stefano Senardi autore di #La musica è un lampo', (Fandango). Il produttore discografico racconta la sua vita e la sua carriera, partendo dalla scintilla scoccata sin dall'infanzia con la musica di Renato Carosone e dei Beatles. Un viaggio attraverso amicizie, ricordi e mille flashback.



