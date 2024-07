Parigi:sindaca Foggia,bronzo Samele? Città straripante felicità

"Le lacrime di gioia e commozione, l'emozione di Gigi Samele al termine della finale per il terzo e quarto posto nel torneo individuale di sciabola che ha regalato la medaglia di bronzo, sono le lacrime di ognuna e ognuno di noi, è l'emozione di ognuna e ognuno dei noi, delle sue concittadine e dei suoi concittadini che lo hanno seguito dagli schermi televisivi o degli smartphone con trepidazione, ammirazione ed entusiasmo. Una giornata che rappresenta l'ennesima tappa della carriera magnifica ed esemplare di un figlio del Sud che non si arrende alle difficoltà e con il talento, il sacrificio, la passione e l'abnegazione riesce a raggiungere l'Olimpo mondiale nella sua specialità". Così la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e l'assessore allo sport Domenico di Molfetta dopo la medaglia di bronzo conquistata da Luigi Samele alle olimpiadi di Parigi nella sciabola maschile. "La partecipazione e l'abbraccio del presidente Sergio Mattarella - aggiungono - è quello dell'Italia intera, che Samele merita tutto e del quale deve essere orgoglioso. Facciamo i più sentiti complimenti, a titolo personale e in rappresentanza della giunta, dell'amministrazione comunale e della città, anche al suo allenatore, Andrea Terenzio (Foggiano pure lui), a ogni componente del suo staff e del team azzurro, e faremo un tifo ancora più sfegatato per la prova a squadra e per la nostra Martina Criscio. In attesa di festeggiarli e di abbracciarli come meritano al loro ritorno da Parigi, insieme a Foggia tutta che è straripante di felicità", concludono



